Турецкая разведка нейтрализовала в Сирии лидера ИГИЛ

Национальная разведывательная организация Турции ликвидировала в Сирии главаря ИГИЛ.

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции ликвидировала в Сирии главаря террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report , об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турецкая разведка давно следила за так называемым лидером ИГИЛ Абу Хусейном аль-Курайши.

"Этот человек вчера был нейтрализован в результате операции MIT в Сирии", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сильная Турция - предмет гордости для своих граждан. Террористы уже не могут заявить о себе, а это способствует безопасности Европы, но они (европейские страны - ред.) этого не понимают, и даже защищают террористов. Мы единственная страна, которая максимально эффективно борется с террористическими организациями. Нейтрализован крупнейшие террористы PKK", - добавил турецкий лидер.