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Турецкая разведка нейтрализовала в Сирии лидера ИГИЛ

Турецкая разведка нейтрализовала в Сирии лидера ИГИЛ Национальная разведывательная организация Турции ликвидировала в Сирии главаря ИГИЛ.
В регионе
1 мая 2023 г. 00:31
Турецкая разведка нейтрализовала в Сирии лидера ИГИЛ

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции ликвидировала в Сирии главаря террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турецкая разведка давно следила за так называемым лидером ИГИЛ Абу Хусейном аль-Курайши.

"Этот человек вчера был нейтрализован в результате операции MIT в Сирии", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сильная Турция - предмет гордости для своих граждан. Террористы уже не могут заявить о себе, а это способствует безопасности Европы, но они (европейские страны - ред.) этого не понимают, и даже защищают террористов. Мы единственная страна, которая максимально эффективно борется с террористическими организациями. Нейтрализован крупнейшие террористы PKK", - добавил турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə kəşfiyyatı Suriyada İŞİD liderini məhv edib”

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