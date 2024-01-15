Турецкая разведка нейтрализовала особо опасную террористку в Ираке

В результате совместной спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) и ВС Турции на севере Ирака нейтрализована член террористической организации РКК Хюлья Мерсен.

В результате совместной спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) и ВС Турции на севере Ирака нейтрализована член террористической организации РКК Хюлья Мерсен.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Террористка, известная под кодовым позывным "Пейман Багок", была обезврежена в районе Метина.

Было установлено, что она принимала участие в ряде актов террористической организации против турецких сил безопасности на севере Турции и Ирака.

Мерсен в течение 32 лет осуществляла деятельность по вовлечению в ряды террористов женщин в "горном отряде" РКК.