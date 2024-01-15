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Турецкая разведка нейтрализовала особо опасную террористку в Ираке

Турецкая разведка нейтрализовала особо опасную террористку в Ираке В результате совместной спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) и ВС Турции на севере Ирака нейтрализована член террористической организации РКК Хюлья Мерсен.
В регионе
15 января 2024 г. 12:40
Турецкая разведка нейтрализовала особо опасную террористку в Ираке

В результате совместной спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) и ВС Турции на севере Ирака нейтрализована член террористической организации РКК Хюлья Мерсен.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Террористка, известная под кодовым позывным "Пейман Багок", была обезврежена в районе Метина.

Было установлено, что она принимала участие в ряде актов террористической организации против турецких сил безопасности на севере Турции и Ирака.

Мерсен в течение 32 лет осуществляла деятельность по вовлечению в ряды террористов женщин в "горном отряде" РКК.

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