Турецкая разведка нейтрализовала особо опасную террористку в Ираке

В результате совместной спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) и ВС Турции на севере Ирака нейтрализована член террористической организации РКК Хюлья Мерсен.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.
Террористка, известная под кодовым позывным "Пейман Багок", была обезврежена в районе Метина.
Было установлено, что она принимала участие в ряде актов террористической организации против турецких сил безопасности на севере Турции и Ирака.
Мерсен в течение 32 лет осуществляла деятельность по вовлечению в ряды террористов женщин в "горном отряде" РКК.