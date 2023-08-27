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Турецкая разведка нейтрализовала координатора РКК

Турецкая разведка нейтрализовала координатора РКК Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела точечную операцию против террористической группировки РКК и иракcкого крыла организации КСК.
В регионе
27 августа 2023 г. 11:58
Турецкая разведка нейтрализовала координатора РКК

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела точечную операцию против террористической группировки РКК и иракcкого крыла организации КСК.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе операции под кодовым названием "Доган" был нейтрализован член РКК Кадри Энджун.

Отмечается, что он координировал незаконное пересечение госграницы Турции боевиками. В частности, он обеспечивал передвижение террористов в населенных пунктах Гара, Зап, Метина и Хафтанин в районе проведения операции "Пендже-Килит".

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Версия на азербайджанском языке MİT-dən nöqtə əməliyyatı: PKK-nın məsul kuryeri məhv edilib

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