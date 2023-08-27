Турецкая разведка нейтрализовала координатора РКК

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела точечную операцию против террористической группировки РКК и иракcкого крыла организации КСК.
Об этом
Согласно информации, в ходе операции под кодовым названием "Доган" был нейтрализован член РКК Кадри Энджун.
Отмечается, что он координировал незаконное пересечение госграницы Турции боевиками. В частности, он обеспечивал передвижение террористов в населенных пунктах Гара, Зап, Метина и Хафтанин в районе проведения операции "Пендже-Килит".