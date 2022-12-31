Турецкая ракета SIPER поразила цель на удалении более 100 км

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил об успешных испытаниях системы противовоздушной обороны (ПВО) SIPER.
Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом он рассказал на своей странице в Twitter.
По его словам, турецкая испытательная ракета SIPER смогла поразить цель на дальности более 100 км. Демир назвал это "новогодним подарком" стране от оборонной промышленности.
"Управляемая испытательная ракета из системы SIPER Product-1, являющаяся ключевой для нашей противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, успешно поразила цель на дальности более 100 км!, - написал он.