Турецкая провинция Хаккари полностью зачищена от террористов

Провинция Хаккари на юго-востоке Турции, на границе с Ираном и Ираком, полностью зачищена от террористов.

Провинция Хаккари на юго-востоке Турции, на границе с Ираном и Ираком, полностью зачищена от террористов.

Как передает Report со ссылкой на Akşam, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Он сказал, что впервые за последние 40 лет люди, живущие в этом регионе, отмечают праздник Рамазан в полностью безопасной обстановке: "Хаккари полностью зачищен от террористов. Для достижения этого Турции пришлось преодолеть большие трудности. Они хотели создать хаос, сломить нашу волю, чтобы сбить нас с пути. За всеми этими попытками стоял Запад".

По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять и США, и Европе, что хозяином этой страны является эта нация и принимать решения может только турецкий народ: "Лидеры такого уровня рождаются раз в 100 лет. Мы не побоялись тех, кто хотел сбить Турцию с ее пути, тех, кто пытался совершить госпереворот 15 июля".

Отметим, что террористическая группировка PКК с начала 1980-х годов захватила ряд территорий на юго-востоке Турции и пряталась там в пещерах. В последние годы турецкая армия и силы безопасности проводили последовательные операции против террористов и наносили тяжелые удары по группировке.