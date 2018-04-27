Турецкая полиция задержала в Измире одного из главарей ИГ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники контртеррористического отдела полиции турецкого города Измир задержали четырех членов террористической группировки "Исламское государство", в том числе так называемого эмира сирийского города Дейр-эз-Зор и его предместий.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает Haber7.

Задержанный с инициалами К.Е.Х, как считается, является одним из ответственных за массовую казнь мирного населения в декабре 2017 года в сирийском регионе Саидат. Кроме того, по данным агентства, этот человек состоит в родственных связях с одним из наиболее приближенных к главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади руководителей группировки.

Вместе с К.Е.Х. задержаны еще три боевика, занимающие высокие позиции в иерархии ИГ. Они доставлены в управление безопасности на допрос.