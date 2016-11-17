Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Турецкая полиция задержала мэра города Ван Бекира Кайя, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В здании мэрии проходят обыски. Задержанный - член Демократической партии регионов, которую власти Турции обвиняют в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). Ранее он отбывал тюремное заключение за связь с РПК.

Ранее турецкие власти объявили о решении отстранить от должностей 28 глав местных администраций регионов на юго-востоке страны за их связь с РПК. Это решение было принято в рамках действия режима чрезвычайного положения, введенного в стране после попытки переворота в ночь на 16 июля.