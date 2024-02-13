Турецкая полиция в ходе операции против ИГ задержала на АЭС "Аккую" россиянина

Полиция города Мерсин задержала находившегося в розыске гражданина России, который работал на площадке АЭС "Аккую" и имел поддельные документы.

Полиция города Мерсин задержала находившегося в розыске гражданина России, который работал на площадке АЭС "Аккую" и имел поддельные документы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило турецкое агентство IHA.

Полиция проводила операцию против террористической группировки "Исламское государство". Задержанный с инициалами Ю. А. был в списке на срочное задержание. При задержанном обнаружено поддельное удостоверение личности на иностранца с инициалами Р. К., уточняет агентство.

По решению суда подозреваемый помещен под арест. Других подробностей агентство не приводит.

Управление безопасности Мерсина на своем сайте сообщило о факте задержания подозреваемого на площадке АЭС "Аккую", однако не указало, что он является гражданином России. "В рамках деятельности наших управлений разведки и борьбы с терроризмом по выявлению и предотвращению деятельности террористической организации ИГ был пойман иностранный гражданин с инициалами Ю. А., на которого была ориентировка, который работал на атомной электростанции "Аккую" и использовал поддельное удостоверение личности на имя иностранного гражданина с инициалами Р. К. По решению суда он помещен под арест", - говорится в заявлении полиции.