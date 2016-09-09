Турецкая полиция разогнала демонстрацию против увольнения 11 тысяч учителей

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации, участники которой протестовали против отстранения от работы более 11 тысяч учителей.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, в акции протеста в городе Диярбакыр приняли участие несколько сот человек, в том числе и отстраненные от преподавания учителя.

Учителей отстранили в четверг по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана, деятельность которой в Турции запрещена.

Около 100 участников протеста были задержаны полицией, которая объявила, что проведение акции незаконно.

Акция протеста состоялась у местного департамента образования. Собравшиеся свистели и скандировали свои требования.