133 человека задержаны в рамках борьбы с терроризмом в Турции

Министерства Внутренних Дел Турции в рамках операции по борьбе с терроризмом в городах Эрзурум и Невшехир задержала 133 подозреваемых.

Министерством внутренних дел Турции задержаны 133 подозреваемых в рамках операции по борьбе с терроризмом в городах Эрзурум и Невшехир.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

По его словам, в операции были задействованы 864 человека личного состава и 10 специально обученных собак: "Операция была проведена по 47 различным адресам. В результате было задержано 133 из 152 подозреваемых"

С.Сойлу сказал, что Турция также продолжит борьбу с наркотиками, несмотря на непрекращающуюся работу по ликвидации последствий землетрясения и подготовку к предстоящим президентским выборам.