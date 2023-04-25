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133 человека задержаны в рамках борьбы с терроризмом в Турции

133 человека задержаны в рамках борьбы с терроризмом в Турции Министерства Внутренних Дел Турции в рамках операции по борьбе с терроризмом в городах Эрзурум и Невшехир задержала 133 подозреваемых.
В регионе
25 апреля 2023 г. 13:59
133 человека задержаны в рамках борьбы с терроризмом в Турции

Министерством внутренних дел Турции задержаны 133 подозреваемых в рамках операции по борьбе с терроризмом в городах Эрзурум и Невшехир.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

По его словам, в операции были задействованы 864 человека личного состава и 10 специально обученных собак: "Операция была проведена по 47 различным адресам. В результате было задержано 133 из 152 подозреваемых"

С.Сойлу сказал, что Турция также продолжит борьбу с наркотиками, несмотря на непрекращающуюся работу по ликвидации последствий землетрясения и подготовку к предстоящим президентским выборам.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə polisi əməliyyat keçirib, 133 nəfər saxlanılıb

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