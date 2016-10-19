Турецкая полиция ликвидировала смертника ИГ, планировавшего теракт в Анкаре

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Мужчина, подозреваемый в принадлежности к группировке "Исламское государство" (ИГ) и подготовке теракта в Анкаре, был ликвидирован турецкой полицией в ходе антитеррористической операции. Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник.

Подразделение по борьбе с терроризмом проводило спецоперацию в одном из районов Анкары, получив сообщения о возможной подготовке теракта боевиком-смертником. Подозреваемый, который отказался сдаваться властям, погиб в ходе столкновения с полицией.

В доме подозреваемого, как сообщается, была обнаружена взрывчатка в больших объемах.