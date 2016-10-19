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    Турецкая полиция ликвидировала смертника ИГ, планировавшего теракт в Анкаре

    В его доме обнаружена взрывчатка в больших объемах

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Мужчина, подозреваемый в принадлежности к группировке "Исламское государство" (ИГ) и подготовке теракта в Анкаре, был ликвидирован турецкой полицией в ходе антитеррористической операции. Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник.

    Подразделение по борьбе с терроризмом проводило спецоперацию в одном из районов Анкары, получив сообщения о возможной подготовке теракта боевиком-смертником. Подозреваемый, который отказался сдаваться властям, погиб в ходе столкновения с полицией.

    В доме подозреваемого, как сообщается, была обнаружена взрывчатка в больших объемах.

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