Турецкая полиция изъяла большое количество боеприпасов

Турецкая полиция провела операцию Gürz-5 в пещерах и убежищах, где члены террористической группировки PKK прятали боеприпасы с целью совершения диверсий.

Турецкая полиция провела операцию Gürz-5 в пещерах и убежищах, где члены террористической группировки PKK прятали боеприпасы с целью совершения диверсий.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Он отметил, что в результате операции, проведенной в 76 пещерах и убежищах, было изъято 102 ракеты, 132 миномета и гранатомета, 165 ручных гранат, 55 ракетных боеприпасов, 17 автоматов АКМ, 5 снайперских винтовок и другие боеприпасы.