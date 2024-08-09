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Турецкая полиция изъяла большое количество боеприпасов

Турецкая полиция изъяла большое количество боеприпасов Турецкая полиция провела операцию Gürz-5 в пещерах и убежищах, где члены террористической группировки PKK прятали боеприпасы с целью совершения диверсий.
В регионе
9 августа 2024 г. 09:53
Турецкая полиция изъяла большое количество боеприпасов

Турецкая полиция провела операцию Gürz-5 в пещерах и убежищах, где члены террористической группировки PKK прятали боеприпасы с целью совершения диверсий.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Он отметил, что в результате операции, проведенной в 76 пещерах и убежищах, было изъято 102 ракеты, 132 миномета и гранатомета, 165 ручных гранат, 55 ракетных боеприпасов, 17 автоматов АКМ, 5 снайперских винтовок и другие боеприпасы.

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