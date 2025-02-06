Турецкая партия провела акцию протеста перед поольством США из-за заявлений Трампа

Турецкая партия Vatan (Родина) провела перед посольством США в Анкаре акцию протеста после заявления президента США Дональда Трампа о намерении выселить палестинцев из сектора Газа.

Турецкая партия Vatan (Родина) провела перед посольством США в Анкаре акцию протеста после заявления президента США Дональда Трампа о намерении выселить палестинцев из сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Планы США по Газе – часть большого проекта по созданию (Большого) Курдистана. Если мы являемся друзьями Палестины, нам нужны конкретные шаги. Слезами горю не поможешь", - сказал в своем обращении замглавы турецкой партии Утку Рейхан.

Политик призвал закрыть военные базы НАТО на территории Турции.

Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом американский лидер назвал нынешний сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, среди которых назвал, в частности, Иорданию и Египет.