Турецкая оппозиционная партия за сутки лишилась почти 13 тысяч человек

Глава регионального отделения турецкой оппозиционной "Хорошей" партии (İyi parti) в провинции Диярбакыр Веждин Энсариоглу заявил, что 16 декабря партию покинули почти 13 тыс. человек.

Глава регионального отделения турецкой оппозиционной "Хорошей" партии (İyi parti) в провинции Диярбакыр Веждин Энсариоглу заявил, что 16 декабря партию покинули почти 13 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Я и 12 750 членов регионального отделения "Хорошей" партии, за которую мы вели борьбу с 2018 года, подаем в отставку", - написал Энсариоглу в соцсети X.

С конца мая, после того, как партия показала посредственные результаты из-за участия в выборах в рамках коалиции, ее сотрясают отставки и скандалы.

После президентских и парламентских выборов коалиция распалась, а лидер "Хорошей" партии Мерал Акшенер заявила, что не намерена больше вступать в союзы и в муниципальных выборах 31 марта будет участвовать единолично.

Новый лидер оппозиции Озгюр Озель безуспешно пытался ее переубедить. После в адрес Акшенер посыпалась критика.

Согласно официальным данным на ноябрь, "Хорошая" партия насчитывала более 617 тысяч членов и по этому показателю занимала третье место в стране.