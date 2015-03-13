Турецкая лира обновила исторический минимум по отношению к доллару

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Национальная валюта Турции снова обновила исторический минимум, достигнув отметки в 2,65 турецкой лиры за один доллар, свидетельствуют данные Стамбульской фондовой биржи в пятницу, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как считают эксперты, это стало следствием усиления доллара по отношению к основным мировым валютам, которое наблюдается в последние недели. Турецкая дира упала по отношению доллару с начала года на 13%, что является одним из самых резких уровней падения национальных валют развивающихся экономик и уступает лишь темпам падения бразильского реала (20%).

В феврале ЦБ Турции принял решение о снижении ключевой ставки с 7,75% до 7,5%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это недостаточным и раскритиковал Центральный банк, призывая его к дальнейшему снижению ставки и приводя в качестве аргумента низкие цены на нефть, которые способствуют развитию турецкой экономики. Это заявление, по мнению экспертов, ускорило темпы падения турецкой лиры по отношению к доллару.