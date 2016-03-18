​Турецкая компания выиграла конкурс на строительство двух объектов в Шереметьево

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Турецкая строительная компания Renaissance Construction построит в московском аэропорту Шереметьево новый терминал В и два межтерминальных тоннеля. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Советы директоров СП "Терминал В Шереметьево" и СП "Межтерминальный переход Шереметьево" определили на заседании, которое состоялось 13 марта 2016 года, исполнителя для реализации основных проектов развития Северного терминального комплекса (СТК): нового терминала B и двух межтерминальных тоннелей. Генеральным подрядчиком выбрана компания Renaissance Construction", - отмечается в сообщении.