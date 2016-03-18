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    ​Турецкая компания выиграла конкурс на строительство двух объектов в Шереметьево

    Renaissance Construction построит в аэропорту новый терминал и два межтерминальных тоннеля

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Турецкая строительная компания Renaissance Construction построит в московском аэропорту Шереметьево новый терминал В и два межтерминальных тоннеля. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом говорится в сообщении компании.

    "Советы директоров СП "Терминал В Шереметьево" и СП "Межтерминальный переход Шереметьево" определили на заседании, которое состоялось 13 марта 2016 года, исполнителя для реализации основных проектов развития Северного терминального комплекса (СТК): нового терминала B и двух межтерминальных тоннелей. Генеральным подрядчиком выбрана компания Renaissance Construction", - отмечается в сообщении.

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