О нас

Турецкая компания смоделирует риски землетрясений в Азербайджане

Турецкая компания смоделирует риски землетрясений в Азербайджане Турецкая компания T-Rupt планирует в скором времени начать реализацию проекта по моделированию рисков землетрясений в Азербайджане.
В регионе
20 июня 2024 г. 04:55
Турецкая компания смоделирует риски землетрясений в Азербайджане

Турецкая компания T-Rupt планирует в скором времени начать реализацию проекта по моделированию рисков землетрясений в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил агентству "Анадолу" генеральный директор T-Rupt Эрдем Карабостан.

По его словам, турецкая компания активно контактирует с азербайджанской стороной, участвуя в различных мероприятиях.

В конце мая, например, представители T-Rupt приняли участие в конференции, посвященной устойчивости финансовой системы к катастрофическим рискам и организованной в Баку совместными усилиями Центробанка и Бюро обязательного страхования Азербайджана, сообщил Э.Карабостан.

Он отметил, что технология моделирования риска природных бедствий имеет большое значение в первую очередь для страхового рынка.

"Наша компания разработала платформу моделирования катастрофических рисков CATMOD, позволяющую страховым фирмам формировать представление о будущем рынка с учетом вероятности бедствий, таких как землетрясения.

Приоритетом международного сотрудничества для T-Rupt являются тюркские государства и страны Восточной Европы. С распространением практики обязательного страхования от землетрясений интерес к CATMOD возрастет", – добавил глава компании

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi