Турецкая компания поможет Украине с ремонтом беспилотников

Министерство обороны Украины и турецкая компания BAYKAR MAKINA заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников.

Министерство обороны Украины и турецкая компания BAYKAR MAKINA заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Договор был подписан в развитие рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу 23 января этого года. Такой шаг существенно усилит сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

Государственный секретарь Минобороны Украины Константин Ващенко заявил, что создание сервисного центра станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей страны и поможет приблизить победу.

Он также добавил, что сегодня политика украинского оборонного ведомства направлена на усиление собственных возможностей по ремонту военной техники.

"Это касается не только беспилотников. Это касается и тяжелой бронетехники, других средств ведения боя. Мы понимаем, что нам нужно развивать собственную инфраструктуру, создавать собственные рабочие места, обучать наш собственный персонал для того, чтобы даже после победы мы имели возможность быть максимально эффективными и использовали имеющиеся ресурсы для поддержания обороноспособности государства на должном уровне", - заявил госсекретарь.