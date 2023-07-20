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Турецкая компания опровергла сообщения о причастности сухогруза к атаке на Крымский мост

Турецкая компания опровергла сообщения о причастности сухогруза к атаке на Крымский мост Сообщения о возможной причастности судна Khudayar Yusifzade к атаке с участием дронов на Крымский мост не соответствуют действительности, так как во время ЧП оно находилось в проливе Дарданеллы.
В регионе
20 июля 2023 г. 16:51
Турецкая компания опровергла сообщения о причастности сухогруза к атаке на Крымский мост

Сообщения о возможной причастности судна Khudayar Yusifzade к атаке с участием дронов на Крымский мост не соответствуют действительности, так как во время ЧП оно находилось в проливе Дарданеллы.

Как передает Report, об этом сообщили в четверг ТАСС в компании Palmali Shipping & Agency, которой принадлежит судно.

"Суда нашей компании перевозят растительное масло как в Черноморском, так и в других регионах. Наличие нашего судна в указанном регионе неудивительно. Но мы не имеем никакого отношения к этому инциденту, во время взрыва наш танкер находился в проливе Дарданеллы. Сообщения о возможной причастности танкера Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности", - сказали в Palmali Shipping & Agency, комментируя утверждения о возможной причастности судна к атаке.

Там добавили, что судно Khudayar Yusifzade осуществляло рейс в порт Ростова-на-Дону с целью погрузки груза. "8 июля в 08:35 при переходе из Черного моря в Азовское море оно встало на якорную стоянку в Керченском проливе в ожидании досмотра российской пограничной службы. Вследствие большого скопления судов ожидание досмотра затянулось. Пока судно находилось на якорной стоянке 13 июля его фрахтователь отказался от договора из-за задержки по приходу в порт Ростова-на-Дону. Переход судна в Азовское море стал нецелесообразным, поэтому оно развернулось и направилось в порт Элефсис (Греция) для погрузки груза в соответствии с новым договором перевозки", - отметили в компании.

В Palmali Shipping & Agency особо подчеркнули, что "судно Khudayar Yusifzade никаким образом и никогда не было задействовано в конфликте между Россией и Украиной, не осуществляло никаких противоправных действий, не перевозило какие-либо запрещенные грузы или военную технику". "Мы транспортная компания, которая занимается исключительно перевозками. Мы не хотим, чтобы имя нашей компании ассоциировалось с такими неприятными событиями", - отметили в компании.

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Версия на английском языке Turkish company denies involvement of its cargo ship in attack on Crimean Bridge

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