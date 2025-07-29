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Турецкая компания инвестирует почти $300 млн в агропроекты в Казахстане

Турецкая компания инвестирует почти $300 млн в агропроекты в Казахстане Турецкая компания инвестирует почти $300 млн в агропроекты в Казахстане
В регионе
29 июля 2025 г. 16:33
Турецкая компания инвестирует почти $300 млн в агропроекты в Казахстане

Турецкая Tiryaki Holding инвестирует 160 млрд тенге ($294,3 млн) в агропроекты в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, об этом заявил министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров в рамках визита в Турцию.

"Сегодня мы встретились с компанией Tiryaki Holding, где мы подписали соглашение об инвестициях. Сумма инвестиций составляет 160 млрд тенге", - сказал он.

В рамках первого этапа инвестиций предусмотрено создание предприятия по глубокой переработке пшеницы на сумму 110 млрд тенге ($202,3 млн). Второй этап предполагает вложения в размере 50 млрд тенге ($91,9 млн) в переработку бобовых культур.

По словам министра, с 2018 года совместно с Tiryaki Holding реализовано уже 18 проектов из 23 запланированных. Ряд инициатив находится в стадии активной реализации, и Казахстан предоставляет все необходимые условия для дальнейшего расширения сотрудничества.

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