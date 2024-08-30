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Делегация посольства Турции посетила памятник турецким шехидам в Баку

Делегация посольства Турции посетила памятник турецким шехидам в Баку Делегация посольства Турции посетила памятник турецким шехидам в Баку по случаю Дня Победы этой страны.
В регионе
30 августа 2024 г. 11:56
Делегация посольства Турции посетила памятник турецким шехидам в Баку

Делегация посольства Турции и представители действующих в Азербайджане турецких компаний посетили памятник турецким шехидам в Баку по случаю 30 августа - Дня Победы Турции.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, сотрудники посольства, представители турецких компаний и азербайджанские общественные деятели.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Посол Джахит Багчи рассказал о героизме турецких солдат, участвовавших в национально-освободительной борьбе под руководством основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Делегация возложила цветы и венки к памятнику турецким шехидам, могилам азербайджанских шехидов на Аллее шехидов и перед мемориалом “Вечный огонь”.

Отметим, в Турции 30 августа также отмечается как День Вооруженных сил.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Zəfər bayramı münasibətilə Bakıda "Türk şəhidliyi" abidəsi ziyarət olunub

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