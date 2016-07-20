 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкая делегация едет в Москву для обсуждения восстановления экономических отношений

    Вице-премьер Турции намерен посетить Москву 26-27 июля

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Вице-премьер Турции намерен посетить Москву 26-27 июля для проведения переговоров о восстановлении двусторонних экономических отношений.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки к встрече. 

    "В соответствии с информацией турецкого посольства, ожидаем высокую делегацию во главе с вице-премьером Нуреттином Джаникли", - сказал он.

    Источник уточнил, что российской стороной была получена нота, в которой фигурируют имена вице-премьера и сопредседателя российско-турецкой межправкомиссии, министра экономики Турции Нихата Зейбекчи. Также в состав делегации могут войти и представители других турецких ведомств, в частности, энергетического. Поэтому у главы минэнерго РФ Александра Новака возможно будет проведен отдельный энергетический диалог, передает Интерфакс.

    Первый замминистра экономического развития Алексей Лихачев подтвердил журналистам в Токио, что в Москве действительно готовятся к соответствующим встречам. "Получили указание из правительства РФ готовить на 26-27 июля встречи как на уровне правительства, так и на уровне минэкономразвития и межправкомиссии", - заявил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi