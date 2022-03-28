Турецкая Baykar Makina презентовала первый реактивный БПЛА с украинским двигателем

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, презентовала новый прототип боевого БПЛА. Он будет называться Kızılelma ("Красное яблоко") и будет оснащен украинскими двигателями.

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, презентовала новый прототип боевого БПЛА. Он будет называться Kızılelma ("Красное яблоко") и будет оснащен украинскими двигателями.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Baykar Makina в Twitter.

"Национальная беспилотная боевая летательная система (MUIS) будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится)", – говорится в сообщении.

Этот дрон будет первым реактивным беспилотником компании. Платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет ранее был запланирован на 2023 год.