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Турецкая Baykar Makina презентовала первый реактивный БПЛА с украинским двигателем

Турецкая Baykar Makina презентовала первый реактивный БПЛА с украинским двигателем Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, презентовала новый прототип боевого БПЛА. Он будет называться Kızılelma ("Красное яблоко") и будет оснащен украинскими двигателями.
В регионе
28 марта 2022 г. 11:04
Турецкая Baykar Makina презентовала первый реактивный БПЛА с украинским двигателем

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, презентовала новый прототип боевого БПЛА. Он будет называться Kızılelma ("Красное яблоко") и будет оснащен украинскими двигателями.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Baykar Makina в Twitter.

"Национальная беспилотная боевая летательная система (MUIS) будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится)", – говорится в сообщении.

Этот дрон будет первым реактивным беспилотником компании. Платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет ранее был запланирован на 2023 год.

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Версия на английском языке Turkiye’s Baykar Makina presents first jet drone with Ukrainian engine

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