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Turkish Airlines и Pegasus отменили свыше 180 рейсов

Turkish Airlines и Pegasus отменили свыше 180 рейсов Авиакомпания Turkish Airlines отменила в общей сложности 105 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.
В регионе
18 ноября 2023 г. 14:59
Turkish Airlines и Pegasus отменили свыше 180 рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines отменила в общей сложности 105 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Из них 82 рейса были предусмотрены из аэропорта Стамбула, 23 - из аэропорта Сабиха Гекчен.

14.45

Турецкая авиакомпания Pegasus отменила в общей сложности 82 рейса из аэропорта Сабиха Гекчен из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Из них 44 международных и внутренних рейса должны были осуществляться 18 ноября, 38 - на завтра.

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Версия на азербайджанском языке "Türk Hava Yolları" 105, “Pegasus” isə 82 reysi ləğv edib

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