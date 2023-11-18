Turkish Airlines и Pegasus отменили свыше 180 рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines отменила в общей сложности 105 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Авиакомпания Turkish Airlines отменила в общей сложности 105 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Из них 82 рейса были предусмотрены из аэропорта Стамбула, 23 - из аэропорта Сабиха Гекчен.

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Турецкая авиакомпания Pegasus отменила в общей сложности 82 рейса из аэропорта Сабиха Гекчен из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Из них 44 международных и внутренних рейса должны были осуществляться 18 ноября, 38 - на завтра.