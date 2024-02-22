Турецкая авиация сможет пересекать границу с Болгарией при преследовании

Турецкая авиация получила право пересекать границу с Болгарией и совершать полет над ее территорией в случае преследования по горячим следам.

Турецкая авиация получила право пересекать границу с Болгарией и совершать полет над ее территорией в случае преследования по горячим следам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT.

По данным источников в Минобороны Турции, ВВС получили такую возможность благодаря подписанному ранее между Анкарой и Софией меморандуму о взаимопонимании в сфере воздушной полиции при пересечении границы между Турцией и Болгарией. Подобные соглашения заключаются на двусторонней основе между союзниками по НАТО и рекомендуются со стороны альянса.

"Соглашения о воздушной полиции при пересечении границы - это договоренности, которые позволяют самолетам, выполняющим обязанности воздушной полиции, продолжать преследование по горячим следам, пересекая границу другой страны для предотвращения угроз", - пояснили источники.

Относительно участия Турции в реализации общеевропейской системы ПВО "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI) источник в МО отметил, что с присоединением к ней Турции и Греции число участников достигло 21.

В октябре 2022 года письмо о намерении присоединиться к инициативе ESSI подписали 14 государств НАТО (Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Румыния, Словения и Великобритания), а также на тот момент еще не вступившая в альянс Финляндия. В феврале 2023 года к ним присоединились Дания и Швеция, а в июле - Австрия и Швейцария. 16 февраля эти договоренности подписали Греция и Турция.