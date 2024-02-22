О нас

Турецкая авиация сможет пересекать границу с Болгарией при преследовании

Турецкая авиация сможет пересекать границу с Болгарией при преследовании Турецкая авиация получила право пересекать границу с Болгарией и совершать полет над ее территорией в случае преследования по горячим следам.
В регионе
22 февраля 2024 г. 16:20
Турецкая авиация сможет пересекать границу с Болгарией при преследовании

Турецкая авиация получила право пересекать границу с Болгарией и совершать полет над ее территорией в случае преследования по горячим следам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT.

По данным источников в Минобороны Турции, ВВС получили такую возможность благодаря подписанному ранее между Анкарой и Софией меморандуму о взаимопонимании в сфере воздушной полиции при пересечении границы между Турцией и Болгарией. Подобные соглашения заключаются на двусторонней основе между союзниками по НАТО и рекомендуются со стороны альянса.

"Соглашения о воздушной полиции при пересечении границы - это договоренности, которые позволяют самолетам, выполняющим обязанности воздушной полиции, продолжать преследование по горячим следам, пересекая границу другой страны для предотвращения угроз", - пояснили источники.

Относительно участия Турции в реализации общеевропейской системы ПВО "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI) источник в МО отметил, что с присоединением к ней Турции и Греции число участников достигло 21.

В октябре 2022 года письмо о намерении присоединиться к инициативе ESSI подписали 14 государств НАТО (Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Румыния, Словения и Великобритания), а также на тот момент еще не вступившая в альянс Финляндия. В феврале 2023 года к ним присоединились Дания и Швеция, а в июле - Австрия и Швейцария. 16 февраля эти договоренности подписали Греция и Турция.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish aircraft to be able to cross border with Bulgaria during pursuit

Экслюзивные новости

Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi