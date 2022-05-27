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Турецкая авиация нейтрализовала 14 террористов на севере Ирака

Турецкая авиация нейтрализовала 14 террористов на севере Ирака ВВС Турции нейтрализовали 14 боевиков террористической организации на севере Ирака.
В регионе
27 мая 2022 г. 06:31
Турецкая авиация нейтрализовала 14 террористов на севере Ирака

ВВС Турции нейтрализовали 14 боевиков террористической организации на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Так, боевики ликвидированы в зоне операции Pençe-Kilit, продолжающейся в трех ираских районах с 18 апреля.

В Минобороны подчеркнули, что ВС Турции продолжат устранять угрозы в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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