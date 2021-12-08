Турецкая авиация ликвидировала террористов на севере Ирака

ВВС Турции нейтрализовали четырех террористов PKK в районе Хакурк на севере Ирака.

ВВС Турции нейтрализовали четырех террористов PKK в районе Хакурк на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщается на странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Операция проведена в координации со спецслужбами Турции.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.