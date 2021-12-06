Турецкая артиллерия нейтрализовала террористов на севере Ирака

В рамках операции Pençe-Kaplan на севере Ирака нейтрализованы трое террористов PKK.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
Террористы планировали атаку на зону проведения операции Pençe-Kaplan на севере Ирака.
Для уничтожения боевиков были задействованы средства огневой поддержки.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.