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Турецкая артиллерия нейтрализовала террористов на севере Ирака

Турецкая артиллерия нейтрализовала террористов на севере Ирака В рамках операции Pençe-Kaplan на севере Ирака нейтрализованы трое террористов PKK.
В регионе
6 декабря 2021 г. 01:28
Турецкая артиллерия нейтрализовала террористов на севере Ирака

В рамках операции Pençe-Kaplan на севере Ирака нейтрализованы трое террористов PKK.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Террористы планировали атаку на зону проведения операции Pençe-Kaplan на севере Ирака.

Для уничтожения боевиков были задействованы средства огневой поддержки.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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