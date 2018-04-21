Турецкая армия за последнюю неделю обезвредила 37 террористов

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Генштаб вооруженных сил Турции обнародовал число террористов, обезвреженных в ходе операций на территории страны и севере Ирака в последнюю неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 14-20 апреля в ходе операций в Тунджели, Диярбекире, Ширнаке и на севере Ирака обезврежено 37 террористов, включая 2 лидеров.

В операциях погибли 5 военных, ранены 9.

В информации сообщается, что с начала операции "Оливковая ветвь" и по сей день были обезврежены 4254 террориста. Погибли 53, ранены 232 военнослужащих ВС Турции.