 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкая армия за последнюю неделю обезвредила 37 террористов

    В операциях погибли 5 военных, 9 ранены

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Генштаб вооруженных сил Турции обнародовал число террористов, обезвреженных в ходе операций на территории страны и севере Ирака в последнюю неделю.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 14-20 апреля в ходе операций в Тунджели, Диярбекире, Ширнаке и на севере Ирака обезврежено 37 террористов, включая 2 лидеров.

    В операциях погибли 5 военных, ранены 9.

    В информации сообщается, что с начала операции "Оливковая ветвь" и по сей день были обезврежены 4254 террориста. Погибли 53, ранены 232 военнослужащих ВС Турции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi