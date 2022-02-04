Турецкая армия за 2 дня нейтрализовала 43 террориста на севере Сирии

В зонах проведения антитеррористических операций «Источник мира» и «Щит Евфрата» на севере Сирии за два дня нейтрализовано 43 боевика YPG (сирийского крыла PKK).

В зонах проведения антитеррористических операций "Источник мира" и "Щит Евфрата" на севере Сирии за два дня нейтрализовано 43 боевика YPG (сирийского крыла PKK).

Как передает Report, об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

В ведомстве сообщили, что подразделения ВС Турции организовали операцию против YPG/PKK в ответ на убийство террористами девяти мирных жителей в районе Эль-Баб.

Операция стала ответом на обстрел террористами сирийских районов Эль-Баб, Дадат, Джибрин и Талл Малид, а также гибель турецкого военнослужащего Тарыка Тарджана в результате минометного обстрела в турецкой провинции Ширнак, пояснили в Минобороны.

"В зонах проведения операций "Источник мира" и "Щит Евфрата" нейтрализовано в целом 43 террориста. Турция продолжит решительную борьбу с террористической организацией PKK/YPG, пытающейся подорвать стабильность в регионе. Террористы ответят за пролитую кровь",- следует из сообщения ведомства.

Накануне в Минобороны Турции отметили о нейтрализации девяти террористов PKK/YPG, пытавшихся просочиться в зону проведения операции "Источник мира".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.