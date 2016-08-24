Турецкая армия уничтожила в Сирии более 80-ти укреплений и лагерей ИГ

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Артиллерия и авиация Вооруженных сил Турции уничтожили в сирийском районе Кеклидже Джераблeс более 80-ти укреплений и лагерей террористической группировки ИГ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, самолеты "F-16" нанесли удары по заранее установленным 12-ти объектам ИГ, а артиллерия обезвредила 70 укреплений террористов.

Стало также известно кодовое название операции, проведенной турецкой армией для очистки Джераблуса от ИГ. Она носит название Fırat kalkanı.