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    Турецкая армия уничтожила в Сирии более 80-ти укреплений и лагерей ИГ

    Операция по очистке Джераблуса от ИГ получила название Fırat kalkanı

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Артиллерия и авиация Вооруженных сил Турции уничтожили в сирийском районе Кеклидже Джераблeс более 80-ти укреплений и лагерей террористической группировки ИГ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, самолеты "F-16" нанесли удары по заранее установленным 12-ти объектам ИГ, а артиллерия обезвредила 70 укреплений террористов.

    Стало также известно кодовое название операции, проведенной турецкой армией для очистки Джераблуса от ИГ. Она носит название Fırat kalkanı. 

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