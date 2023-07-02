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Турецкая армия уничтожила на севере Ирака еще 9 террористов РКК

Турецкая армия уничтожила на севере Ирака еще 9 террористов РКК Турецкая армия уничтожила 9 террористов на севере Ирака ударом с воздуха.
В регионе
2 июля 2023 г. 13:08
Турецкая армия уничтожила на севере Ирака еще 9 террористов РКК

ВВС Турции нанесли удары по базам террористов на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, в результате проведенных операций были нейтрализованы девять боевиков РКК.

"Турецкие вооруженные силы продолжают антитеррористическую операцию на севере Ирака. Девять террористов РКК, обнаруженных в зоне проведения операции "Пендже-Килит", были нейтрализованы атакой с воздуха. Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока в регионе не останется ни одного террориста", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ordusu İraqın şimalında 9 terrorçunu hava zərbəsi ilə məhv edib

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