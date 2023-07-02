Турецкая армия уничтожила на севере Ирака еще 9 террористов РКК

ВВС Турции нанесли удары по базам террористов на севере Ирака.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Согласно информации, в результате проведенных операций были нейтрализованы девять боевиков РКК.
"Турецкие вооруженные силы продолжают антитеррористическую операцию на севере Ирака. Девять террористов РКК, обнаруженных в зоне проведения операции "Пендже-Килит", были нейтрализованы атакой с воздуха. Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока в регионе не останется ни одного террориста", - отмечается в сообщении.
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.