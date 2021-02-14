Турецкая армия уничтожила более 50 террористов в Ираке

Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении трех террористов PKK на севере Ирака

Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении трех террористов PKK на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , террористы были ликвидированы посредством беспилотников в районе Гара.

Таким образом, общее число уничтоженных в регионе в рамках операции ВС Турции Pençe Kartal-2 ("Коготь орла") террористов PKK достигло 53.

Отметим, что 10 февраля 2021 года в районе Гара на севере Ирака была начата антитеррористическая операция "Pençe Kartal-2", направленная на уничтожение террористов, обеспечение безопасности границ и поиски ранее похищенных террористами граждан Турции.

В рамках операции ВВС Турции было уничтожено более 50 объектов, используемых террористами в качестве укрытия и складов.