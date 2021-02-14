Турецкая армия уничтожила более 50 террористов в Ираке

Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении трех террористов PKK на севере Ирака.
Как передает Report со ссылкой на
Таким образом, общее число уничтоженных в регионе в рамках операции ВС Турции Pençe Kartal-2 ("Коготь орла") террористов PKK достигло 53.
Отметим, что 10 февраля 2021 года в районе Гара на севере Ирака была начата антитеррористическая операция "Pençe Kartal-2", направленная на уничтожение террористов, обеспечение безопасности границ и поиски ранее похищенных террористами граждан Турции.
В рамках операции ВВС Турции было уничтожено более 50 объектов, используемых террористами в качестве укрытия и складов.