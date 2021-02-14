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Турецкая армия уничтожила более 50 террористов в Ираке

Турецкая армия уничтожила более 50 террористов в Ираке Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении трех террористов PKK на севере Ирака
В регионе
14 февраля 2021 г. 20:15
Турецкая армия уничтожила более 50 террористов в Ираке

Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении трех террористов PKK на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", террористы были ликвидированы посредством беспилотников в районе Гара.

Таким образом, общее число уничтоженных в регионе в рамках операции ВС Турции Pençe Kartal-2 ("Коготь орла") террористов PKK достигло 53.

Отметим, что 10 февраля 2021 года в районе Гара на севере Ирака была начата антитеррористическая операция "Pençe Kartal-2", направленная на уничтожение террористов, обеспечение безопасности границ и поиски ранее похищенных террористами граждан Турции.

В рамках операции ВВС Турции было уничтожено более 50 объектов, используемых террористами в качестве укрытия и складов.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ordusunun məhv etdiyi terrorçuların sayı 53-ə çatdı

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