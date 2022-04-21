Турецкая армия уничтожила 9 террористов на севере Сирии

Бойцы спецназа ВС Турции нейтрализовали 9 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК) в зонах антитеррористических операций "Источник мира", "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Бойцы спецназа ВС Турции нейтрализовали 9 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК) в зонах антитеррористических операций "Источник мира", "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Как передает Report, в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что боевики PKK/YPG готовили теракты в подконтрольных турецкой армии зонах.

В оборонном ведомстве подчеркнули решимость турецкой стороны к полной ликвидации угрозы терроризма в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.