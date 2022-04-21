О нас
Аудио новости

Турецкая армия уничтожила 9 террористов на севере Сирии

Турецкая армия уничтожила 9 террористов на севере Сирии Бойцы спецназа ВС Турции нейтрализовали 9 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК) в зонах антитеррористических операций "Источник мира", "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии.
В регионе
21 апреля 2022 г. 06:53
Турецкая армия уничтожила 9 террористов на севере Сирии

Бойцы спецназа ВС Турции нейтрализовали 9 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК) в зонах антитеррористических операций "Источник мира", "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Как передает Report, в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что боевики PKK/YPG готовили теракты в подконтрольных турецкой армии зонах.

В оборонном ведомстве подчеркнули решимость турецкой стороны к полной ликвидации угрозы терроризма в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında 9 terrorçunu məhv edib

Другие новости из категории

СМИ: США и союзники считают, что Россия готовит кибератаку против стран, поддерживающих Украину
СМИ: США и союзники считают, что Россия готовит кибератаку против стран, поддерживающих Украину
21 апреля 2022 г. 06:29
Офис президента: Сейчас в Украине находится около 90 тыс. российских военных
Офис президента: Сейчас в Украине находится около 90 тыс. российских военных
21 апреля 2022 г. 06:10
Борис Джонсон: Зеленский занимает максималистскую позицию в вопросе Донбасса
Борис Джонсон: Зеленский занимает максималистскую позицию в вопросе Донбасса
21 апреля 2022 г. 04:51
Прогноз Арестовича: Активная фаза боев в Украине продлится до 9 мая
Прогноз Арестовича: Активная фаза боев в Украине продлится до 9 мая
21 апреля 2022 г. 01:39
Чавушоглу: КНР может переломить ход событий в Украине, заняв чью-либо сторону
Чавушоглу: КНР может переломить ход событий в Украине, заняв чью-либо сторону
21 апреля 2022 г. 00:55
Израиль подвергся ракетному обстрелу
Израиль подвергся ракетному обстрелу
21 апреля 2022 г. 00:32
МИД Турции: Мы не присоединимся к санкциям против России
МИД Турции: Мы не присоединимся к санкциям против России
21 апреля 2022 г. 00:16
Зеленский: На сегодняшний день освобождены 934 населенных пункта
Зеленский: На сегодняшний день освобождены 934 населенных пункта
20 апреля 2022 г. 23:54
Чавушоглу: Мы не думали, что война в Украине продлится так долго
Чавушоглу: Мы не думали, что война в Украине продлится так долго
20 апреля 2022 г. 23:38
Зеленский: Не хватает техники, чтобы прорвать блокаду Мариуполя
Зеленский: Не хватает техники, чтобы прорвать блокаду Мариуполя
20 апреля 2022 г. 23:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi