Турецкая армия уничтожила 7 террористов на севере Сирии

Бойцы спецназа ВС Турции нейтрализовали 7 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК) в зонах антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

Бойцы спецназа ВС Турции нейтрализовали 7 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК) в зонах антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

Как передает Report, в Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что боевики PKK/YPG открыли огонь в подконтрольные турецкой армии зоны.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.