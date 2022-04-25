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Турецкая армия уничтожила 7 террористов на севере Сирии

Турецкая армия уничтожила 7 террористов на севере Сирии Бойцы спецназа ВС Турции нейтрализовали 7 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК) в зонах антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии.
В регионе
25 апреля 2022 г. 06:33
Турецкая армия уничтожила 7 террористов на севере Сирии

Бойцы спецназа ВС Турции нейтрализовали 7 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК) в зонах антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

Как передает Report, в Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что боевики PKK/YPG открыли огонь в подконтрольные турецкой армии зоны.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında 7 terrorçunu məhv edib

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