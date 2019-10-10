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Турецкая армия расчистила от террористов 1 сирийский поселок и 8 сел

Турецкая армия расчистила от террористов 1 сирийский поселок и 8 сел

В рамках антитеррористической операции "Источник мира" ("Barış pınarı"), проводимой Вооруженными силами Турции (ВС) на севере Сирии, от террористов РПК/YPG и ИГИЛ был расчищен представляющий стратегическое значение поселок Дарбасиях на востоке региона Расулайн. 

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, поселок был взят под контроль и этим удалось пресечь оказание помощи террористической YPG. 

Во время операции были также расчищены от террористов 8 сел в регионах Тель-Абъяд и Расулайн. 

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