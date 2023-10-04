ВС Турции нанесли авиационные удары по базам РКК в Ираке

Турецкая армия провела операцию в Ираке, обезврежено большое количество террористов РКК.

Турецкая армия провела операцию в Ираке, обезврежено большое количество террористов РКК.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Операция проводилась на севере Ирака в районах Метина, Кара, Хакурк, Кандиль и Асос.

В результате ударов с воздуха было поражено 16 военных объектов, состоящих из пещер, убежищ, бункеров, укрытий и складов, используемых сепаратистской террористической организацией.

ВС Турции подчеркивают, что в ходе этой операции были предприняты все меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба гражданскому населению, дружественным силам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде.