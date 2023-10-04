О нас

ВС Турции нанесли авиационные удары по базам РКК в Ираке

ВС Турции нанесли авиационные удары по базам РКК в Ираке Турецкая армия провела операцию в Ираке, обезврежено большое количество террористов РКК.
В регионе
4 октября 2023 г. 00:11
ВС Турции нанесли авиационные удары по базам РКК в Ираке

Турецкая армия провела операцию в Ираке, обезврежено большое количество террористов РКК.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Операция проводилась на севере Ирака в районах Метина, Кара, Хакурк, Кандиль и Асос.

В результате ударов с воздуха было поражено 16 военных объектов, состоящих из пещер, убежищ, бункеров, укрытий и складов, используемых сепаратистской террористической организацией.

ВС Турции подчеркивают, что в ходе этой операции были предприняты все меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба гражданскому населению, дружественным силам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusu İraqda əməliyyat keçirib, çoxlu sayda terrorçu zərərsizləşdirilib

Самое важное

Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
3 октября 2023 г. 19:58
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
3 октября 2023 г. 17:12
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
3 октября 2023 г. 16:31
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
3 октября 2023 г. 14:19
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
3 октября 2023 г. 05:36
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
2 октября 2023 г. 20:15
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
2 октября 2023 г. 16:47
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
2 октября 2023 г. 16:40
МВД: Принимаются решительные меры для полной декриминализации Карабахского региона
МВД: Принимаются решительные меры для полной декриминализации Карабахского региона
2 октября 2023 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi