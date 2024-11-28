Турецкая армия получит новейшую разработку - "цифрового солдата" CENGAVER

Турецкая компания HAVELSAN готовится представить силовым структурам свою новейшую разработку - "цифрового солдата" CENGAVER.

Турецкая компания HAVELSAN готовится представить силовым структурам свою новейшую разработку - "цифрового солдата" CENGAVER.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, эта высокотехнологичная экипировка, состоящая из различных носимых подсистем, призвана значительно повысить ситуационную осведомленность военнослужащих как внутри подразделения, так и об окружающей обстановке во время боевых операций.

Как рассказал руководитель команды моделирования и сенсорных технологий HAVELSAN Чаглар Акман, компания уже давно работает над концепцией "цифрового подразделения".

"Цифровой солдат, как составная часть цифрового подразделения, позволяет традиционному бойцу, оснащенному передовыми технологиями, получить новые возможности и более эффективные технические навыки", - пояснил Акман.

Ключевым элементом системы CENGAVER является беспроводная сеть связи, обеспечивающая коммуникацию как между солдатами внутри подразделения, так и с командным центром. Уникальная сверхширокополосная технология, защищенная 8 патентами, позволяет непрерывно отслеживать местоположение бойцов даже в условиях, где GPS не работает, подавляется или искажается.

Помимо ответа на вопрос "Где ты находишься?", система также дает информацию о состоянии солдата. Носимые умные часы отслеживают множество параметров, таких как уровень кислорода в крови, сердечный ритм, температуру тела. Специальные алгоритмы выявляют различные аномалии, падения, периоды отдыха, типы активности от ходьбы до бега, уровень усталости и стресса, а также ранения. Это позволяет командиру удаленно получать данные, недоступные ему в обычных условиях.

По словам Акмана, разработка CENGAVER уже достигла 7 уровня технологической готовности и находится на стадии превращения в конечный продукт. Окончательный вид системы будет определен по итогам встреч с заказчиками и конечными пользователями. При этом основной упор делается на уникальное программное обеспечение и алгоритмы, а не на "железо".

Прототип CENGAVER уже готов и испытан в условиях, приближенных к боевым. "Мы готовы в ближайшее время сесть за стол переговоров с заказчиками, четко определить требования и довести продукт до их нужд", - резюмировал Акман, выразив уверенность, что по ряду параметров CENGAVER не уступает, а в чем-то и превосходит зарубежные аналоги.