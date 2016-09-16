Турецкая армия передислоцировала военную технику из Анкары и Стамбула

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Турецкие власти завершили передислокацию воинских частей, расположенных в Анкаре и Стамбуле, в небольшие города в рамках мер по усилению гражданского контроля над армией после попытки военного переворота.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

"Завершен процесс вывода (воинских частей) из Стамбула и Анкары. Отныне гусеничная бронетехника не будет находиться в центре городов", - заявил Ышык в интервью агентству в пятницу.

Он добавил, что 40 танков с базы Баштабайя в Стамбуле были переправлены в города Чорлу и Бешиктепе в провинции Текирдаг на северо-западе Турции. Еще 80 танков и 169 БТР были перевезены из Стамбула в южную провинцию Газиантеп на границе с Сирией.

Более 60 танков и 37 БТР с базы Этимесгут в Анкаре были передислоцированы в город Шерефликочхисар в 148 километрах к югу от турецкой столицы. Около 40 танков и 110 БТР были доставлены из Анкары в провинцию Чанкыры на севере страны. Еще 66 танков и 43 БТР будут перевезены из Анкары по железной дороге в провинцию Бурдур на юго-западе Турции в ближайшие дни.