Турецкая армия освободила сирийский поселок от террористов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Сирийский поселок Кеклидже освобожден от террористов ИГ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в результате совместной операции турецкой армии и коалиционных сил, сирийский поселок Кеклидже был освобожден от боевиков ИГ.

Согласно информации, Кеклидже расположен в 3 км от границы Сирии с Турцией.

Операция по освобождению Кеклидже от террористов была поддержана Сирийской армией свободы и международными коалиционными силами. По позициям террористов были нанесены авиаудары.