 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкая армия освободила сирийский поселок от террористов

    Турецкая армия была также поддержана коалиционными силами

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Сирийский поселок Кеклидже освобожден от террористов ИГ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в результате совместной операции турецкой армии и коалиционных сил, сирийский поселок Кеклидже был освобожден от боевиков ИГ.

    Согласно информации, Кеклидже расположен в 3 км от границы Сирии с Турцией.

    Операция по освобождению Кеклидже от террористов была поддержана Сирийской армией свободы и международными коалиционными силами. По позициям террористов были нанесены авиаудары. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi