Турецкая армия освободила сирийский поселок от террористов

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Сирийский поселок Кеклидже освобожден от террористов ИГ.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в результате совместной операции турецкой армии и коалиционных сил, сирийский поселок Кеклидже был освобожден от боевиков ИГ.
Согласно информации, Кеклидже расположен в 3 км от границы Сирии с Турцией.
Операция по освобождению Кеклидже от террористов была поддержана Сирийской армией свободы и международными коалиционными силами. По позициям террористов были нанесены авиаудары.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости