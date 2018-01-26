Турецкая армия обезвредила в Африне 343 террористов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В результате проведенной турецкой армией в сирийском регионе Африн антитеррористической операции под названием "Оливковая ветвь" были обезврежены 343 террориста.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, информацию распространил Генштаб Вооруженных сил страны.

Сообщается, что 13 турецких истребителей уничтожили 23 цели террористических группировок ИГИЛ и РПК (YPG и PYD)

Отметим, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января.