Турецкая армия нейтрализовала террористов РКК в Ираке и Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации трех террористов РКК на севере Ирака.
Как передает Report, боевики ликвидированы в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit.
В ведомстве подчеркнули решимость к полному устранению угрозы терроризма у границ Турции, а также указали на успешность и эффективность действий турецких военных.
Турецкая армия также ликвидировала пятерых боевиков сирийского крыла террористической организации PKK - YPG.
По данным министерства национальной обороны Турции, боевики обстреливали территорию антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. В ответ по местоположению террористов был нанесен артиллерийский удар.
"Террористы будут уничтожаться при каждом выявлении местоположения", - подчеркнули в оборонном ведомстве Турции.