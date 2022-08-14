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Турецкая армия нейтрализовала террористов РКК в Ираке и Сирии

Турецкая армия нейтрализовала террористов РКК в Ираке и Сирии Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации трех террористов РКК на севере Ирака.
В регионе
14 августа 2022 г. 06:12
Турецкая армия нейтрализовала террористов РКК в Ираке и Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации трех террористов РКК на севере Ирака.

Как передает Report, боевики ликвидированы в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit.

В ведомстве подчеркнули решимость к полному устранению угрозы терроризма у границ Турции, а также указали на успешность и эффективность действий турецких военных.

Турецкая армия также ликвидировала пятерых боевиков сирийского крыла террористической организации PKK - YPG.

По данным министерства национальной обороны Турции, боевики обстреливали территорию антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. В ответ по местоположению террористов был нанесен артиллерийский удар.

"Террористы будут уничтожаться при каждом выявлении местоположения", - подчеркнули в оборонном ведомстве Турции.

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Версия на азербайджанском языке İraq və Suriyada terrorçular məhv edilib

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