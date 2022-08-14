Турецкая армия нейтрализовала террористов РКК в Ираке и Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации трех террористов РКК на севере Ирака.

Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации трех террористов РКК на севере Ирака.

Как передает Report, боевики ликвидированы в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit.

В ведомстве подчеркнули решимость к полному устранению угрозы терроризма у границ Турции, а также указали на успешность и эффективность действий турецких военных.

Турецкая армия также ликвидировала пятерых боевиков сирийского крыла террористической организации PKK - YPG.

По данным министерства национальной обороны Турции, боевики обстреливали территорию антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. В ответ по местоположению террористов был нанесен артиллерийский удар.

"Террористы будут уничтожаться при каждом выявлении местоположения", - подчеркнули в оборонном ведомстве Турции.