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Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака Турецкая армия продолжает успешную борьбу с террористами в прилегающих к границам страны районах Сирии и Ирака.
В регионе
21 октября 2022 г. 22:37
Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака

Турецкая армия продолжает успешную борьбу с террористами в прилегающих к границам страны районах Сирии и Ирака.

Как передает Report, в министерстве национальной обороны Турции сообщили о ликвидации двух боевиков РКК в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit.

В рамках операции, продолжающейся с апреля текущего года, в трех районах Ирака нейтрализованы сотни членов кровавой организации.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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