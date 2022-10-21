Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака

Турецкая армия продолжает успешную борьбу с террористами в прилегающих к границам страны районах Сирии и Ирака.

Турецкая армия продолжает успешную борьбу с террористами в прилегающих к границам страны районах Сирии и Ирака.

Как передает Report, в министерстве национальной обороны Турции сообщили о ликвидации двух боевиков РКК в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit.

В рамках операции, продолжающейся с апреля текущего года, в трех районах Ирака нейтрализованы сотни членов кровавой организации.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.