Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 6 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 6 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает соцсетях Министерство национальной обороны Турции.

"ВС Турции продолжают разрушать логова террористов. В рамках этих усилий нейтрализовано 6 террористов РКК, выявленных в зоне проведения операции Pençe-Kilit на севере Ирака", - отмечает оборонное ведомство.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.