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Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака Вооруженные силы Турции нейтрализовали 6 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.
В регионе
5 июня 2022 г. 06:13
Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 6 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает соцсетях Министерство национальной обороны Турции.

"ВС Турции продолжают разрушать логова террористов. В рамках этих усилий нейтрализовано 6 террористов РКК, выявленных в зоне проведения операции Pençe-Kilit на севере Ирака", - отмечает оборонное ведомство.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке İraqda 6 terrorçu zərərsizləşdirilib

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