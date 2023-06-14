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Турецкая армия нейтрализовала 41 террориста на севере Сирии

Турецкая армия нейтрализовала 41 террориста на севере Сирии В результате ударов ВС Турции по объектам террористов в районах Талль-Рыфат и Мюнбич на севере Сирии нейтрализован 41 боевик.
В регионе
14 июня 2023 г. 11:56
Турецкая армия нейтрализовала 41 террориста на севере Сирии

В результате ударов ВС Турции по объектам террористов в районах Талль-Рыфат и Мюнбич на севере Сирии нейтрализован 41 боевик.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

В оборонном ведомстве заверили, что любая атака террористов YPG (сирийское крыло PKK) по расположению турецких военных в регионе будет и далее получать мощный ответ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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