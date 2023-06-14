Турецкая армия нейтрализовала 41 террориста на севере Сирии

В результате ударов ВС Турции по объектам террористов в районах Талль-Рыфат и Мюнбич на севере Сирии нейтрализован 41 боевик.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
В оборонном ведомстве заверили, что любая атака террористов YPG (сирийское крыло PKK) по расположению турецких военных в регионе будет и далее получать мощный ответ.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.