Турецкая армия назвала статистику обезвреженных в этом году террористов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ За последний год Вооруженные силы Турции обезвредили 7 016 террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, информацию распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

Согласно информации, в 2017 году турецкой армией уничтожено 3 239 членов РПК, включая 46 ведущих членов террористической группировки, и 3 777 террористов ИГ.

Согласно сделанному заявлению, в 2017 году вооруженные силы провели против террористов 399 воздушных операций.

С прошлого года по сей день из ВС Турции уволены 9 236 человек.