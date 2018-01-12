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    Турецкая армия назвала статистику обезвреженных в этом году террористов

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ За последний год Вооруженные силы Турции обезвредили 7 016 террористов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, информацию распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

    Согласно информации, в 2017 году турецкой армией уничтожено 3 239 членов РПК, включая 46 ведущих членов террористической группировки, и 3 777 террористов ИГ.

    Согласно сделанному заявлению, в 2017 году вооруженные силы провели против террористов 399 воздушных операций.

    С прошлого года по сей день из ВС Турции уволены 9 236 человек. 

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