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Турецкая армия начала крупномасштабную операцию против РПК - ФОТО

​Турецкая армия начала крупномасштабную операцию против РПК

Турция объявила о начале новой антитеррористической операции "Коготь орла" против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, и турецкие военно-воздушные силы нанесли удары по объектам РПК.

Как передает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом говорится в сообщении турецкого министерства обороны, опубликованном на странице пресс-службы ведомства в Twitter.

Отмечается, что военные самолеты обстреливают базы на северо-западе Ирака, где укрываются террористы.

В заявлении министерства говорится, что террористическая группа РПК в последнее время активизировала свои попытки атаковать Турцию.

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