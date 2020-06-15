Турецкая армия начала крупномасштабную операцию против РПК - ФОТО

Турция объявила о начале новой антитеррористической операции "Коготь орла" против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, и турецкие военно-воздушные силы нанесли удары по объектам РПК.

Как передает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом говорится в сообщении турецкого министерства обороны, опубликованном на странице пресс-службы ведомства в Twitter.

Отмечается, что военные самолеты обстреливают базы на северо-западе Ирака, где укрываются террористы.

В заявлении министерства говорится, что террористическая группа РПК в последнее время активизировала свои попытки атаковать Турцию.