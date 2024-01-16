Турецкая армия ликвидировала 114 целей PKK в Ираке и Сирии

Турецкая армия за последние пять дней ликвидировала 114 целей террористической организации PKK в результате операций, проведенных на севере Ирака и Сирии.

Турецкая армия за последние пять дней ликвидировала 114 целей террористической организации PKK в результате операций, проведенных на севере Ирака и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, об этом сообщил глава Минобороны республики Яшар Гюлер, выступая в парламенте.

"В результате воздушных операций, проведенных на севере Ирака и Сирии в координации с Национальной разведывательной организацией, за последние пять дней уничтожено 114 целей террористической организации, а также 78 террористов", - сказал министр.

Он заявил, что борьба с PKK будет продолжена до тех пор, пока не будет ликвидирован последний террорист.

Операции в Ираке и Сирии начались после нападения 12 января боевиков PKK на турецкий военный пост на севере Ирака, в результате чего погибли девять военнослужащих.