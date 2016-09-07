Турецкая армия и САС освободили от террористов еще 6 сирийских сел

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сирийская армия свободы при поддержке Вооруженных сил Турции освободила от террористов ИГИЛ еще 6 сирийских сел.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, на 15-й день антитеррористической операции Fırat Kalkanı 6 поселений Сирии освобождены от террористов.
Согласно информации, в настоящее время Вукуф, Садви, Аль-Айюбиялы, Шанди, Синекли и Абубият контролирует Сирийская армия свободы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости